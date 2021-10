Messi: “Pallone d’Oro a Neymar o Mbappé, io voterò loro” (Di domenica 10 ottobre 2021) L’attaccante del PSG, Lionel Messi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della sua presenza nella lista dei 30 del Pallone d’Oro. Il fuoriclasse argentino ha espresso non solo le sue preferenze, ma ha anche spiegato l’addio al Barcellona. “Prima si sceglieva il giocatore dell’anno, adesso quello che ha vinto più titoli. Ci sono tanti candidati L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) L’attaccante del PSG, Lionel, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della sua presenza nella lista dei 30 del. Il fuoriclasse argentino ha espresso non solo le sue preferenze, ma ha anche spiegato l’addio al Barcellona. “Prima si sceglieva il giocatore dell’anno, adesso quello che ha vinto più titoli. Ci sono tanti candidati L'articolo

