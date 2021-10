LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: i big al comando, plotone a 40? (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Sempre più frammentati i corridori al comando: davanti ora ci sono Swift (Arkea), Dewulf (Ag2r Citroen Team) e Frison (Lotto Soudal). 15.31 Foratura anche per De Bondt (Alpecin-Fenix). Almeno per qualche minuto, Jasper Philipsen perde l’unico suo compagno di squadra rimasto a disposizione. 15.30 Il francese è stato subito ringlobato nel gruppetto al comando. 15.29 Ledanois (Arkea Samsic) prova ad avvantaggiarsi rispetto agli altri! 15.27 Foratura anche per Greg Van Avermaet! 15.26 Christophe Laporte accusa un problema meccanico! Il francese ha forato dopo il primo tratto di sterrato. 15.24 50 CHILOMETRI AL TRAGUARDO! Si comincia ad entrare nella fase calda di questa Parigi-Tours. 15.23 Evaldas Šiškevi?ius si è staccato dal gruppo al ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Sempre più frammentati i corridori al: davanti ora ci sono Swift (Arkea), Dewulf (Ag2r Citroen Team) e Frison (Lotto Soudal). 15.31 Foratura anche per De Bondt (Alpecin-Fenix). Almeno per qualche minuto, Jasper Philipsen perde l’unico suo compagno di squadra rimasto a disposizione. 15.30 Il francese è stato subito ringlobato nel gruppetto al. 15.29 Ledanois (Arkea Samsic) prova ad avvantaggiarsi rispetto agli altri! 15.27 Foratura anche per Greg Van Avermaet! 15.26 Christophe Laporte accusa un problema meccanico! Il francese ha forato dopo il primo tratto di sterrato. 15.24 50 CHILOMETRI AL TRAGUARDO! Si comincia ad entrare nella fase calda di questa. 15.23 Evaldas Šiškevi?ius si è staccato dal gruppo al ...

