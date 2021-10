Francesco Oppini incredibile su Tommaso Zorzi: è rottura tra loro? (Di domenica 10 ottobre 2021) Francesco Oppini rompe il silenzio su Tommaso Zorzi e racconta tutta la verità sulla loro amicizia: le parole del figlio di Alba Parietti. Svelato il mistero dietro l’interruzione dell’amicizia (via social)Tra i grandi protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip 5 c’è senza ombra di dubbio Francesco Oppini. I telespettatori ricorderanno senza ombra di dubbio la sua amicizia con Tommaso Zorzi. Al termine del reality di Canale 5, però, il rapporto tra i due è andato a scemare. Nessun litigio, però Francesco e Tommaso hanno iniziato a sentirsi sempre di meno. Dopo mesi di silenzio è proprio Oppini che è tornato a parlare sull’amicizia tra i due. Infatti ... Leggi su vesuvius (Di domenica 10 ottobre 2021)rompe il silenzio sue racconta tutta la verità sullaamicizia: le parole del figlio di Alba Parietti. Svelato il mistero dietro l’interruzione dell’amicizia (via social)Tra i grandi protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip 5 c’è senza ombra di dubbio. I telespettatori ricorderanno senza ombra di dubbio la sua amicizia con. Al termine del reality di Canale 5, però, il rapporto tra i due è andato a scemare. Nessun litigio, peròhanno iniziato a sentirsi sempre di meno. Dopo mesi di silenzio è proprioche è tornato a parlare sull’amicizia tra i due. Infatti ...

