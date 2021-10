Forlì fa il bis | dopo l' Europa si prende anche lo scudetto

(Di domenica 10 ottobre 2021) Dall'all'Italia, il softball ha una sola capitale:. Il Poderi Dal Nespoli conquista il suo quinto. Vinta in rimonta gara 3 contro l'Mkf Bollate, la romagnola ha chiuso la serie ...

Advertising

news_forlicesen : Via Emilia Bis, Vecchi: “Per noi prioritaria, Anas deve finanziarla”. VIDEO - news_forlicesen : Via Emilia Bis, Vecchi: “Per noi prioritaria, Anas deve finanziarla”. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Forlì bis

La Gazzetta dello Sport

La terza partita della serie è molto tesa e, inizialmente anche molto equilibrata, poi a dominare èancora bestia nera delle lombarde come in Coppa. Ilera reduce dalla quarta volta ..."Ulteriori 11.000,00 , rientranti nel pacchetto di risorse trasferite al Comune dicon il Decreto Sostegni, saranno destinati per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima ...