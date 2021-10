Ciclismo | Edoardo Cipollini vince tra gli allievi Il nipote del Re Leone chiude con 7 successi | ora gli juniores

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021)ha vinto il 58mo Trofeo Villaggio San Pio X, ultima prova dell’Oscar TuttoBici per. Stiamo parlando deldel grande Mario, il celeberrimo Reche in carriera vinse tra le tante cose i Mondiali 2002, la Milano-Sanremo 2002, 42 tappe al Giro d’Italia (record assoluto) e 12 frazioni al Tour de France. Il giovane toscano si è imposto con autorità sul traguardo di Cesano Maderno (in provincia di Monza e Brianza), ruggendo in volata proprio come amava fare lo zio. Il figlio dell’ex ciclista Cesare ha regolato con ampio margine Matteo Fiorin (GS Cicli Fiorin) e Mylees Porcelli (Ciclistica Biringhello). Si tratta di un bel successo per l’alfiere della Fosco Bessi Calenzano, 16enne dal buon talento che nelle prossime stagioni cercherà di togliersi ...