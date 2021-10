Calciomercato Juventus, Morata: ci prova Paratici (Di domenica 10 ottobre 2021) Il direttore sportivo del Tottenham Hotspur, Fabio Paratici, vorrebbe fare ancora una volta spesa in Serie A e in questa occasione punta ad Alvaro Morata. I piani della Juventus Massimiliano Allegri, allenatore della JuventusLa nuova Juventus di Massimiliano Allegri ha iniziato a prendere forma. Dopo un avvio difficile, i bianconeri hanno raggiunto la seconda pausa nazionali in crescendo, con 3 vittorie consecutive in campionato e la pesante vittoria in Champions League contro il Chelsea, campione d’Europa in carica. Per quanto riguarda il Calciomercato, i dirigenti bianconeri cercano una nuova punta da poter affiancare a Dybala e Chiesa. Una delle opzioni potrebbe essere Dsuan Vlahovic, in uscita dalla Fiorentina. Per perseguire l’operazione Vlahovic, ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Il direttore sportivo del Tottenham Hotspur, Fabio, vorrebbe fare ancora una volta spesa in Serie A e in questa occasione punta ad Alvaro. I piani dellaMassimiliano Allegri, allenatore dellaLa nuovadi Massimiliano Allegri ha iniziato a prendere forma. Dopo un avvio difficile, i bianconeri hanno raggiunto la seconda pausa nazionali in crescendo, con 3 vittorie consecutive in campionato e la pesante vittoria in Champions League contro il Chelsea, campione d’Europa in carica. Per quanto riguarda il, i dirigenti bianconeri cercano una nuova punta da poter affiancare a Dybala e Chiesa. Una delle opzioni potrebbe essere Dsuan Vlahovic, in uscita dalla Fiorentina. Per perseguire l’operazione Vlahovic, ...

