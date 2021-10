Beach volley, World Tour Finals. Mol/Sorum e Borger/Sude trionfano a Cagliari (Di domenica 10 ottobre 2021) Christian Sorum e Anders Mol, e chi sennò? I Vichinghi completano una stagione favolosa, l’ennesima, portando a casa, dopo l’oro olimpico e il titolo europeo, anche la vittoria nelle World Tour Finals che chiude un’era nel Beach volley mondiale e l’impressione è che anche la nuova era per il Beach volley si aprirà nel segno di questa coppia meravigliosa. Mol/Sorum ancora una volta hanno dimostrato di avere qualcosa in più di tutti gli altri: in semifinale hanno sfiorato l’inferno per riemergere da una sconfitta che sembrava ormai scritta contro Varenhorst/Van del Velde e in finale hanno vinto una partita tiratissima e spettacolare contro altri due destinati a recitare il ruolo di attori protagonisti nei prossimi anni, i cechi ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Christiane Anders Mol, e chi sennò? I Vichinghi completano una stagione favolosa, l’ennesima, portando a casa, dopo l’oro olimpico e il titolo europeo, anche la vittoria nelleche chiude un’era nelmondiale e l’impressione è che anche la nuova era per ilsi aprirà nel segno di questa coppia meravigliosa. Mol/ancora una volta hanno dimostrato di avere qualcosa in più di tutti gli altri: in semifinale hanno sfiorato l’inferno per riemergere da una sconfitta che sembrava ormai scritta contro Varenhorst/Van del Velde e in finale hanno vinto una partita tiratissima e spettacolare contro altri due destinati a recitare il ruolo di attori protagonisti nei prossimi anni, i cechi ...

