Assalto alla Cgil, Cottarelli: “Incredibile sentir gridare libertà, libertà” (Di domenica 10 ottobre 2021) MILANO – “La cosa più Incredibile delle violenze a Roma è stato sentire quelli che assaltavano la Cgil gridare “libertà, libertà”. libertà di cosa? Di assaltare i sindacati? Come nel 1921?”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) MILANO – “La cosa piùdelle violenze a Roma è statoe quelli che assaltavano la”.di cosa? Di assaltare i sindacati? Come nel 1921?”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - FBiasin : Assalto alla sede della #Cgil al grido di “no #greenpass” (o con la scusa del #greenpass). Che poi, parliamoci chi… - DoctorDeathStar : RT @Agenzia_Ansa: Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era stato… - CrippaAnnalisa : RT @flc_crea: Il nemico 'del popolo' e il ribaltamento dell'oggetto: non è l'assalto alla Sede @cgilnazionale di cui vogliono parlare, è qu… -