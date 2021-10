Uomini e Donne, Samantha Curcio:”Alessio? Una delusione enorme!” (Di sabato 9 ottobre 2021) Samantha Curcio è tornata a parlare di Alessio Ceniccola. Tramite una lunga intervista al magazine ufficiale del programma, infatti, la donna ha spiegato come è finita la sua relazione e quanto sia rimasta delusa da ore sono andate le cose. Ecco le sue parole. Samantha Curcio è stata una delle protagonista della scorsa edizione di Uomini e Donne e aveva scelto Alessio Ceniccola dopo un percorso fatto di alti e bassi, preferendo il giovane all’altro corteggiatore Bohdan. Nonostante sembrasse che tra i due le cose andassero a gonfie vele, però, qualche tempo fa la donna aveva annunciato sui social la sua rottura con il Ceniccola, dicendosi molto amareggiata per come erano andate le cose. Tra frecciatine varie e attacchi social, così, ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 9 ottobre 2021)è tornata a parlare diCeniccola. Tramite una lunga intervista al magazine ufficiale del programma, infatti, la donna ha spiegato come è finita la sua relazione e quanto sia rimasta delusa da ore sono andate le cose. Ecco le sue parole.è stata una delle protagonista della scorsa edizione die aveva sceltoCeniccola dopo un percorso fatto di alti e bassi, preferendo il giovane all’altro corteggiatore Bohdan. Nonostante sembrasse che tra i due le cose andassero a gonfie vele, però, qualche tempo fa la donna aveva annunciato sui social la sua rottura con il Ceniccola, dicendosi molto amareggiata per come erano andate le cose. Tra frecciatine varie e attacchi social, così, ...

Advertising

Mov5Stelle : IL 10 E 11 OTTOBRE VOTA MOVIMENTO 5 STELLE: ECCO COME ?? Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprimere una o due pr… - Mov5Stelle : IN SARDEGNA E SICILIA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Dopo aver barrato il simbolo, puoi espr… - Mov5Stelle : ECCO COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprim… - bredaglia : RT @BaobabExp: Quello che sta accadendo a #TRIPOLI è orrore puro Rastrellamenti e arresti in strada e casa per casa di donne uomini e bamb… - melinoae : RT @lgbtartaglia: se non sapete distinguere una corrente con un buon bagaglio bibliografico e persone al di fuori di internet che la suppor… -