Ultime Notizie Roma del 09-10-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio con una circolare il Ministero della Salute avvia la somministrazione della terza dose per le persone più fragile per gli over 60 la luce delledeliberazioni di Ema terza dose che dovrà venire dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione specificano nella circolare intanto 8400000 italiani non hanno fatto ancora la prima dose di vaccino sono al 15:54 % della popolazione vaccinabile nella fascia di età più critica quasi 3 milioni di ultracinquantenni sono ancora non immunizzati ieri il premier Mario Draghi è intervenuto al Summit b20 i nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo lami e molti paesi a darci la speranza che la sua file sia in vista ha detto il presidente del consiglio che dà l’esame in te ...