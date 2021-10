Sorpresa: nella Nadef spuntano 6 miliardi di tagli alla sanità (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – La prima nota di aggiornamento del Def, altrimenti nota come Nadef, del governo Draghi nasconde una Sorpresa. Non l’unica, in realtà, ma forse tra le più clamorose. Tra le pieghe del documento, infatti, spuntano quasi 6 miliardi di tagli alla sanità.Non è uno scherzo: la sforbiciata è prevista da qui al 2023. Più nel dettaglio, dopo l’incremento di circa 8 miliardi del 2020 e di altri 6 nel 2021, necessari per fronteggiare la pandemia, a partire dall’anno prossimo dobbiamo attenderci una nuova stretta. Rispetto ai 129 miliardi che si prevede di spendere entro il 31 dicembre prossimo, nel 2022 si passerà a 125, per chiudere poi l’anno successivo a 123. Fanno, per l’appunto, 6 miliardi in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – La prima nota di aggiornamento del Def, altrimenti nota come, del governo Draghi nasconde una. Non l’unica, in realtà, ma forse tra le più clamorose. Tra le pieghe del documento, infatti,quasi 6di.Non è uno scherzo: la sforbiciata è prevista da qui al 2023. Più nel deto, dopo l’incremento di circa 8del 2020 e di altri 6 nel 2021, necessari per fronteggiare la pandemia, a partire dall’anno prossimo dobbiamo attenderci una nuova stretta. Rispetto ai 129che si prevede di spendere entro il 31 dicembre prossimo, nel 2022 si passerà a 125, per chiudere poi l’anno successivo a 123. Fanno, per l’appunto, 6in ...

Sorpresa: nella Nadef spuntano 6 miliardi di tagli alla sanità

