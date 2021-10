Sonego-Anderson in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Lorenzo Sonego e Kevin Anderson si affrontano in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il torinese ha approfittato di un bye al primo round ed è pronto all’esordio sul cemento americano contro un giocatore mai agevole da battere, soprattutto su questa superficie. Lo scontro si svolgerà domenica 10 ottobre, con orario d’inizio da definire per via ufficiale. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canale 201 o 205), con possibile differita su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e live streaming su Sky Go e SuperTennix, così come eventualmente sul sito ufficiale di SuperTennis. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Lorenzoe Kevinsi affrontano in occasione del secondo turno deldi. Il torinese ha approfittato di un bye al primo round ed è pronto all’esordio sul cemento americano contro un giocatore mai agevole da battere, soprattutto su questa superficie. Lo scontro si svolgerà domenica 10 ottobre, cond’inizio da definire per via ufficiale. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (201 o 205), con possibile differita su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e livesu Sky Go e SuperTennix, così come eventualmente sul sito ufficiale di SuperTennis. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ...

Advertising

WeAreTennisITA : In attesa dei qualificati ecco le sfide degli azzurri al 1° turno?? Musetti?? Ramos V. Mager?? Fucsovics Trevisan?? Bou… - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini e Sinner sono stati sorteggiati nello stesso ottavo. Berrettini sfida il vincente di Kudla vs Q. Sinner aspe… - Ferrari_Ale_ : RT @TVersilia: Il sorteggio dei tennisti apuo-versiliesi nel main draw di #IndianWells 1?? turno: (LL) PAOLINI vs (q) Hontama MUSETTI vs… - TVersilia : Il sorteggio dei tennisti apuo-versiliesi nel main draw di #IndianWells 1?? turno: (LL) PAOLINI vs (q) Hontama MU… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani main draw Berrettini ???? BYE - 2T Kudla o Q Sinner ???? BYE - 2T Sock o Millman Sonego ???? BYE - 2T Anders… -