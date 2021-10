Si finge cieca per 20 anni, ora deve restituire 200mila euro (Di sabato 9 ottobre 2021) A Catanzaro Lido, una 74enne si è finta cieca per quasi 20 anni, ricevendo per la falsa infermità un'indennità mensile di circa 1000 euro da parte dell'Inps. Al termine di complesse indagini, i carabinieri di Catanzaro hanno notificato un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 200mila euro - emesso dal gip del tribunale di Catanzaro su richiesta della procura della Repubblica - nei confronti della donna, ora accusata di truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche. Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 ottobre 2021) A Catanzaro Lido, una 74enne si è fintaper quasi 20, ricevendo per la falsa infermità un'indennità mensile di circa 1000da parte dell'Inps. Al termine di complesse indagini, i carabinieri di Catanzaro hanno notificato un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre- emesso dal gip del tribunale di Catanzaro su richiesta della procura della Repubblica - nei confronti della donna, ora accusata di truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche.

