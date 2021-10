Rapina al Flamingo | preso il malvivente | è un 60enne di Coreglia

(Di sabato 9 ottobre 2021) E' stato arrestato ieri, in flagranza di reato, iltore del Caffèa Gallicano. Si tratta di V. A.,originario di Lucca e residente nel comune diAntelminelli, operaio e ...

... infatti, un individuo con il volto travisato da una mascherina e da un maglioncino adoperato a mo di cappuccio e armato di pistola aveva perpetrato unain danno del Bar "" di ...E i militari sono riusciti a recuperare anche il denaro: in casa dell'arrestato sono stati trovati gli indumenti utilizzati per laalCOREGLIA - Si trova a San Giorgio, a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’autore della rapina ai danni del Flamingo Caffè di Gallicano. Rapina ...Si sono aperte le porte del carcere San Giorgio di Lucca al rapinatore del caffè Flamingo a Gallicano, arrestato dai carabinieri a qualche ora dalla rapina messa a segno giovedi sera in orario di chiu ...