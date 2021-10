Pd: Ricci, ‘Letta faccia il coach di una squadra di sindaci’ (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il centrosinistra vince grazie ai suoi sindaci, questo è il dato che emerge dal voto, sindaci che sono la vera energia locale che può cambiare il Paese”. Lo scrive il coordinatore dei sindaci Pd e primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci, su HuffPost. Tre sono le indicazioni che escono dal voto delle amministrative: il ruolo dei sindaci, appunto, innanzitutto. E poi, prosegue Ricci, “vince l’idea di Letta di tenere insieme il Pd e il centrosinistra nonostante i personalismi, la sua caparbietà di tenere insieme una comunità e una squadra, e nel dialogare con il M5S di Conte. Per questo credo che Letta oggi abbia una grande opportunità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il centrosinistra vince grazie ai suoi sindaci, questo è il dato che emerge dal voto, sindaci che sono la vera energia locale che può cambiare il Paese”. Lo scrive il coordinatore dei sindaci Pd e primo cittadino di Pesaro, Matteo, su HuffPost. Tre sono le indicazioni che escono dal voto delle amministrative: il ruolo dei sindaci, appunto, innanzitutto. E poi, prosegue, “vince l’idea di Letta di tenere insieme il Pd e il centrosinistra nonostante i personalismi, la sua caparbietà di tenere insieme una comunità e una, e nel dialogare con il M5S di Conte. Per questo credo che Letta oggi abbia una grande opportunità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

