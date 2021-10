Orban sta con la Polonia: "Diritto nazionale prevale su quello Ue" (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Ungheria sostiene la sentenza dei giudici costituzionali polacchi sulla prevalenza del Diritto nazionale su quello dell’Unione europea: lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, che citato dall’agenzia ungherese Mpi afferma che la sentenza di Varsavia è frutto “della cattiva prassi delle istituzioni europee”, che hanno esteso il loro potere in modo “strisciante” a discapito delle leggi degli Stati membri. Il primo ministro ungherese ha firmato una risoluzione del governo che accoglie favorevolmente la decisione del giudice delle leggi polacco. Nella risoluzione, il governo ungherese invita le istituzioni europee a rispettare la sovranità dei 27 Stati membri, ha detto all’agenzia di stampa ungherese Mti il portavoce di Orban, Bertalan Havasi. La risoluzione sostiene che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Ungheria sostiene la sentenza dei giudici costituzionali polacchi sullanza delsudell’Unione europea: lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor, che citato dall’agenzia ungherese Mpi afferma che la sentenza di Varsavia è frutto “della cattiva prassi delle istituzioni europee”, che hanno esteso il loro potere in modo “strisciante” a discapito delle leggi degli Stati membri. Il primo ministro ungherese ha firmato una risoluzione del governo che accoglie favorevolmente la decisione del giudice delle leggi polacco. Nella risoluzione, il governo ungherese invita le istituzioni europee a rispettare la sovranità dei 27 Stati membri, ha detto all’agenzia di stampa ungherese Mti il portavoce di, Bertalan Havasi. La risoluzione sostiene che ...

