No-Green pass | i manifestanti assaltano la Cgil e minacciano Draghi e Mattarella Proteste anche a Milano

(Di sabato 9 ottobre 2021) I no-prendono d'assalto la. Durante la protesta non autorizzata a Roma a Piazza del Popolo, un corteo deisi è diretto sotto la sede romana della Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Migliaia di persone si sono accalcate sotto le finestre della sede del sindacato, tra cori e striscioni. "Nessuno può toglierci il lavoro che ci siamo conquistati onestamente e duramente", "Landini dimettiti", sono quelle più diffuse diretta al segretario generale Maurizio Landini. Intanto un'altra parte del corteo ha preso la strada opposta, tentando di dirigersi verso Montecitorio attraverso via del Babuino, bloccato però dalle forze dell'ordine schierate all'inizio della piazza. Nel mirinoMarioe Sergio: "Assassini, ...

La città di Roma è teatro di alcuni scontri tra i manifestanti noe la polizia: la situazione è tesa. Tensione nelle vie di Roma per una manifestazione noorganizzata in centro. Si registrano scontri con la polizia durante l'evento organizzato ...... commenta la richiesta che arriva dalle Regioni che propongono di aumentare la validità dei tamponi per il rilascio delportandoli tutti a 72 ore e di concedere alle aziende di ...Green pass, manifestazione a Roma: scontri con le forze dell'ordine Cariche della Polizia a largo Chigi, in pieno centro a Roma, dove da ore prosegue la protesta dei manifestanti no green pass. Giunto ...Roma, 9 ott. (LaPresse) - "Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile. Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze ...