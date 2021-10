Milan, Kessie in stallo e spunta l'idea Brozovic (Di sabato 9 ottobre 2021) MilanO - Il Milan può restituire all'Inter il "favore" Calhanoglu . Al momento non è chiaro se l'interesse sia reale oppure solo una maniera di disturbo, ma i rossoneri hanno sondato il terreno con ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021)O - Ilpuò restituire all'Inter il "favore" Calhanoglu . Al momento non è chiaro se l'interesse sia reale oppure solo una maniera di disturbo, ma i rossoneri hanno sondato il terreno con ...

Advertising

FcInterNewsit : Il #Milan ci prova per #Brozovic, ma la priorità è la firma con l’#Inter ??????? - OptaPaolo : 16 - Franck #Kessié è il giocatore che in Atalanta-Milan ha ingaggiato più duelli (16). Fortezza. I suoi dati prin… - LazioNews_24 : #Kamara è stato seguito anche dalla #Lazio - MilanPress_it : Opzione 1 per il dopo Kessie ?? - dragonerossoen1 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, idea Kamara se parte Kessie: il talento del Marsiglia potenziale sostituto di Franck -