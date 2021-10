Macabra scoperta a Colle Romito: trovata un’urna cineraria nel parco Ieraan (Di sabato 9 ottobre 2021) Ardea – Macabra scoperta questa mattina nel consorzio di Colle Romito. un’urna cineraria è stata trovata nel parco Ieraan, tra viale Perseo e via dello Scorpione. Al momento del ritrovamento l’urna era aperta e al suo interno è stato rinvenuto un sacco pieno di cenere. Sul luogo sono intervenuti su segnalazione i carabinieri, coordinati dal Capitano Giulio Pisani. E’ giallo sull’appartenenza delle ceneri, sulla quale indagano i Carabinieri: non si esclude che possa essersi trattato di qualcuno che aveva in casa le ceneri e voleva disfarsene velocemente. Mistero anche sulla natura dei resti: potrebbero trattarsi delle ceneri di un animale domestico o di una persona. Sull’urna, inoltre, sono state cancellate le indicazioni che permettono ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021) Ardea –questa mattina nel consorzio diè statanel, tra viale Perseo e via dello Scorpione. Al momento del ritrovamento l’urna era aperta e al suo interno è stato rinvenuto un sacco pieno di cenere. Sul luogo sono intervenuti su segnalazione i carabinieri, coordinati dal Capitano Giulio Pisani. E’ giallo sull’appartenenza delle ceneri, sulla quale indagano i Carabinieri: non si esclude che possa essersi trattato di qualcuno che aveva in casa le ceneri e voleva disfarsene velocemente. Mistero anche sulla natura dei resti: potrebbero trattarsi delle ceneri di un animale domestico o di una persona. Sull’urna, inoltre, sono state cancellate le indicazioni che permettono ...

