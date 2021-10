LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: Vincenzo Nibali sfida i fenomeni Alaphilippe, Roglic, Evenepoel e Pogacar! (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il percorso del Giro di Lombardia – La startlist del Giro di Lombardia – I favoriti del Giro di Lombardia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2021, ultima Classica Monumento di questa intensa stagione di ciclismo. Si preannuncia grande spettacolo per la 115ma edizione della Classica delle Foglie Morte, che torna nella sua consueta collocazione di inizio autunno dopo lo spostamento a Ferragosto nella passata annata agonistica, dovuta allo stravolgimento del calendario legato alla pandemia. Il percorso non è quello che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime quattro occasioni, ma si adotterà il ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl percorso deldi– La startlist deldi– I favoriti deldiBuongiorno e benvenuti alladeldi, ultima Classica Monumento di questa intensa stagione di ciclismo. Si preannuncia grande spettacolo per la 115ma edizione della Classica delle Foglie Morte, che torna nella sua consueta collocazione di inizio autunno dopo lo spostamento a Ferragosto nella passata annata agonistica, dovuta allo stravolgimento del calendario legato alla pandemia. Il percorso non è quello che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime quattro occasioni, ma si adotterà il ...

