Il salario minimo riempie i dibattiti, ma esce dal radar di governo e parti sociali (Di sabato 9 ottobre 2021) Il salario minimo ha ballato un solo per qualche giorno, se n’è andato con l’estate. Rilanciato nel corso della tre giorni organizzata dalla Cgil a Bologna, sembra per il momento già tramontato. Mario Draghi non ne ha fatto cenno quando ha incontrato a Palazzo Chigi i leader sindacali, ma anche la Nadef successivamente licenziata dal governo non contempla l’argomento: a differenza di quella dell’autunno scorso (governo Conte II), dove si citava esplicitamente il “Ddl in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva” tra i provvedimenti collegati alla legge di Bilancio. Fortemente voluto dall’allora ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, col cambio di governo e il passaggio del testimone ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilha ballato un solo per qualche giorno, se n’è andato con l’estate. Rilanciato nel corso della tre giorni organizzata dalla Cgil a Bologna, sembra per il momento già tramontato. Mario Draghi non ne ha fatto cenno quando ha incontrato a Palazzo Chigi i leader sindacali, ma anche la Nadef successivamente licenziata dalnon contempla l’argomento: a differenza di quella dell’autunno scorso (Conte II), dove si citava esplicitamente il “Ddl in materia die rappresentanza dellenella contrattazione collettiva” tra i provvedimenti collegati alla legge di Bilancio. Fortemente voluto dall’allora ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, col cambio die il passaggio del testimone ...

Advertising

fattoquotidiano : Il pretesto è il risultato non buono del Movimento 5 Stelle alle Amministrative. La Confindustria, al solito spalle… - Roberto_Fico : #Italia e #Spagna hanno radici comuni e grande amicizia. I nostri Parlamenti sono impegnati a fronteggiare la crisi… - fattoquotidiano : Ue, Udo Bullmann: “Salario minimo europeo e più contributi dai Paesi ad alto reddito”. Ecco il piano della Spd dopo… - AndreaMarano11 : RT @aboubakar_soum: Per arginare povertà occorre salario minimo come dice @ITCnews e ‘Reddito di Esistenza’ svincolato dal lavoro. Come pa… - BrianoGianluca : Il pretesto è il risultato non buono del Movimento 5 Stelle alle Amministrative. La Confindustria, al solito spalle… -