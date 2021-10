Il principe Harry e Meghan Markle pronti a tornare a sorpresa per Lady Diana (Di sabato 9 ottobre 2021) Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero fare un ritorno a sorpresa nel Regno Unito per partecipare a una festa per celebrare la principessa Diana. Ne sono convinti i più importanti tabloid inglesi, che riportano la notizia. Si dice, infatti, che i Sussex stiano valutando se prendere parte o meno all’evento che si terrà a Kensington Palace questo mese. Ritorno a sorpresa nel Regno Unito per Harry e Meghan Markle Il principe Harry è tornato nel Regno Unito nel mese di luglio per l’inaugurazione della statua di Lady Diana. In quell’occasione si è ricongiunto con suo fratello William, mettendo da parte la faida che li tiene separati ... Leggi su velvetmag (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilpotrebbero fare un ritorno anel Regno Unito per partecipare a una festa per celebrare lassa. Ne sono convinti i più importanti tabloid inglesi, che riportano la notizia. Si dice, infatti, che i Sussex stiano valutando se prendere parte o meno all’evento che si terrà a Kensington Palace questo mese. Ritorno anel Regno Unito perIlè tornato nel Regno Unito nel mese di luglio per l’inaugurazione della statua di. In quell’occasione si è ricongiunto con suo fratello William, mettendo da parte la faida che li tiene separati ...

