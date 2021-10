Green pass, negata la validità per i vaccini fatti all'estero e non riconosciuti (Di sabato 9 ottobre 2021) 'La custode del mio palazzo è stata nello Sri Lanka ed è stata vaccinata con doppia dose di Sinopharm . Quando è tornata in Italia, visto che il vaccino non è riconosciuto, non le hanno rilasciato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) 'La custode del mio palazzo è stata nello Sri Lanka ed è stata vaccinata con doppia dose di Sinopharm . Quando è tornata in Italia, visto che il vaccino non è riconosciuto, non le hanno rilasciato il ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - v3rd3acqua : RT @TristanoQuaglia: @rej_panta ROMA, UNA MAREA UMANA DICE NO AL GREEN PASS - Trentanov : RT @TereTWT: In nessun Paese serve il green pass Per andare a lavorare. -