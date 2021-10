Grande Fratello VIP 6, Alex Belli: la sorpresa della cognata e di suo fratello (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Alex Belli si sta distinguendo nella casa soprattutto per la sua bontà nei confronti di gran parte degli inquilini della casa. Alex è stato protagonista di una sorpresa nell’ottava puntata del Grande fratello VIP. Chiamato nella Mystery Room l’attore ha parlato della sua famiglia e dei suoi fratelli: Per me rappresentano tutto. Io sono cresciuto con loro fino all’età di 20 anni poi sono partito a Milano, sono stato il loro punto di riferimento. Quando sbagliavano cercavo di riportarli nella giusta strada, quando si facevano male prendevo io le colpe. Io sono orgoglioso di appartenere a questa famiglia stupenda e anche le difficoltà che abbiamo passato insieme mi hanno reso l’uomo che sono oggi. Commosso, Alex spiega ... Leggi su cityroma (Di sabato 9 ottobre 2021)si sta distinguendo nella casa soprattutto per la sua bontà nei confronti di gran parte degli inquilinicasa.è stato protagonista di unanell’ottava puntata delVIP. Chiamato nella Mystery Room l’attore ha parlatosua famiglia e dei suoi fratelli: Per me rappresentano tutto. Io sono cresciuto con loro fino all’età di 20 anni poi sono partito a Milano, sono stato il loro punto di riferimento. Quando sbagliavano cercavo di riportarli nella giusta strada, quando si facevano male prendevo io le colpe. Io sono orgoglioso di appartenere a questa famiglia stupenda e anche le difficoltà che abbiamo passato insieme mi hanno reso l’uomo che sono oggi. Commosso,spiega ...

