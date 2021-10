Golf, Open de Espana: Cabrera Bello in testa, Edoardo Molinari e Paratore al 21° posto (Di sabato 9 ottobre 2021) Tutto pronto per la giornata finale del 93° Open de Espana di Golf, torneo dello European Tour in corso quest’anno al Club de Campo Villa de Madrid (par 71). In testa c’è un giocatore di casa, ovvero Rafa Cabrera Bello che con un parziale in 64 colpi ha portato il suo totale a -17 e adesso cerca il quarto successo sul circuito europeo e il primo dall’estate del 2017 quando si impose nello Scottish Open. Il leader inizierà l’ultimo giro con due colpi di vantaggio sui più immediati inseguitori: a -15 ci sono infatti l’altro spangolo Adri Arnaus e il francese Julien Guerrier, mentre da solo a -14 c’è l’inglese Jack Senior. Terza giornata oltremodo deludente per Jon Rahm, numero uno del mondo e vincitore delle ultime due edizioni dell’Open di casa nel ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Tutto pronto per la giornata finale del 93°dedi, torneo dello European Tour in corso quest’anno al Club de Campo Villa de Madrid (par 71). Inc’è un giocatore di casa, ovvero Rafache con un parziale in 64 colpi ha portato il suo totale a -17 e adesso cerca il quarto successo sul circuito europeo e il primo dall’estate del 2017 quando si impose nello Scottish. Il leader inizierà l’ultimo giro con due colpi di vantaggio sui più immediati inseguitori: a -15 ci sono infatti l’altro spangolo Adri Arnaus e il francese Julien Guerrier, mentre da solo a -14 c’è l’inglese Jack Senior. Terza giornata oltremodo deludente per Jon Rahm, numero uno del mondo e vincitore delle ultime due edizioni dell’di casa nel ...

