GF Vip | Lulù commenta l’altezza di Manuel con una battuta che fa arrabbiare il web

(Di sabato 9 ottobre 2021) Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip non c’è spazio solo per le liti o i malumori. In queste ore, la casa più spiata d’Italia ha esulato conBortuzzo quando ha deciso di fare una sorpresa ai suoi coinquilini. Il nuotatore si è alzato in piedi, mostrando tutta la sua altezza, e ha camminato grazie all’ausilio di un carrello. La reazione di tutti è stata ovviamente commovente. L’emozione ha avvolto ancheSelassiè, la quale però ha fatto unadi pessimo gusto. Gf Vip, la rivelazione shock di Jessica Selassiè La principessa dopo l’eliminazione del modello egiziano vuota il sacco sulle strategie che voleva attuare nel reality Grande Fratello Vip 6:si alza in piedi E’ stato un momento ...

Advertising

PalagiGiuseppe : GF Vip, Bortuzzo vuole rompere con Lucrezia ma poi la bacia, i fan: 'Incoerente' - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip, #SamYU attacca #LulùSelassié - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè spiazza e conquista tutti: dice addio a Manuel? - zazoomblog : GF Vip: Clarissa Selassié rivela l’oscuro passato della sorella Lulù vittima di molestie - #Clarissa #Selassié… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 Clarissa Selassiè: “mia sorella Lulù a 15 anni è stata molestata e violentata” - #Grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù

Gossip News

Bortuzzo ne ha le scatole piene della avances diSelassié al GFtanto che ha messo le cose in chiaro : 'Fuori da questa Casa non vedo futuro con te. E non siamo fidanzati'. Pure il padre di ...I nominati dell'ottava puntata del Grande FratelloPoco presenti in puntata le sorelle Selassié , se non per una piccola parentesi dedicata ae ai suoi problemi d'amore con Manuel Bortuzzo. ...