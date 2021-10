Gazzetta: il Napoli non intende avviare campagne abbonamenti (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Napoli non intende avviare campagne abbonamenti: lo riferisce La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, in cui viene fatto il punto sulla questione tra i vari club. Le vendite dei biglietti per motivi vari (partite in notturna, carenza mezzi pubblici, lunghe file ai tornelli) finora non sono state al top, considerando anche l’ottimo avvio della squadra. Ma ci sono segnali di ripresa: a 8 giorni dalla gara contro il Torino già venduti 13 mila biglietti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilnon: lo riferisce Ladello Sport nella sua edizione online, in cui viene fatto il punto sulla questione tra i vari club. Le vendite dei biglietti per motivi vari (partite in notturna, carenza mezzi pubblici, lunghe file ai tornelli) finora non sono state al top, considerando anche l’ottimo avvio della squadra. Ma ci sono segnali di ripresa: a 8 giorni dalla gara contro il Torino già venduti 13 mila biglietti. L'articolo ilsta.

