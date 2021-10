“Fatto in casa per voi” | la puntata del 9 ottobre 2021

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo la pausa estiva, la cucina di Benedetta Rossi riapre al pubblico di Food Network e si riempie di profumi e sapori autunnali. La celebre youtuber, protagonista della quinta stagione della serie di Food Networkinper voi, corre in soccorso dei suoi tanti fan nella preparazione di golosi piatti. Idee, ricette semplici e d’effetto, dolci e salate, nelle puntate in onda sul canale 33 del digitale terrestre ogni sabato, alle 14:45. Vi basterà cliccare sui link sotto per avere le ricette complete. Quindicesimasu Real Time (clicca sulle foto) Rigatoni al forno Saltimbocca con patate Delizia al cocco Le ricette delle precedenti puntate Gnocchi di zucca Involtini di verza Monte bianco Falafel Pad thai Empanadas Risotto pere e gorgonzola Salmone con salsa di avocado Cassetta di frolla con frutta Schiacciata ...