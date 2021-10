Don Puglisi | il parroco che dalla chiesa cacciò i mafiosi

(Di sabato 9 ottobre 2021) Riflettere su padre, specie in Sicilia, è sempre ora. Perché suldi Brancaccio non si è compreso e detto abbastanza. Meno ancora si sono dette le cose più significative direttamente connesse con la fede. Non si sono colti finora gli aspetti nuovi, singolari, specifici della sua pastorale notoriamente antimafia: che è stata la causa determinante la sua tragica fine. Antimafia, parola negata, che alcuni tentano di cancellarevita del. Epuò rappresentare così, al massimo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Maurizio Patriciello li incontra per commentare il Vangelo a Capaci, sulla collina da cui venne ... ricordando altri martiri della mafia come il giudice Rosario Livatino e padre Pino Puglisi. Il presiedente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha approvato in giunta regionale il finanziamenti di 16 progetti in tutta la regione. Due di questi progetti riguardano il paese di Ficarazzi. ReNoir Comics pubblica "Don Puglisi", fumetto di Marco Sonseri e Riccardo Pagani dedicato al Beato Giuseppe, vittima di Cosa Nostra.