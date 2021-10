Che sabato a Trento! Da Colbrelli a Ganna. E Goggia, Tuchel, Tamberi, Leonardo... (Di sabato 9 ottobre 2021) Waffles e pavè. Al Festival dello Sport di Trento "colazione" con Sonny Colbrelli, re della Parigi - Roubaix più spettacolare degli ultimi anni. "Vado veloce" si intitola l'incontro che vedrà ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 ottobre 2021) Waffles e pavè. Al Festival dello Sport di Trento "colazione" con Sonny, re della Parigi - Roubaix più spettacolare degli ultimi anni. "Vado veloce" si intitola l'incontro che vedrà ...

Advertising

PrimeVideoIT : Sapete cosa rende ancora più bello un venerdì? Scoprire che domani esce il primo episodio della nuova serie di Lupi… - teatrolafenice : ?? «Vi sono persone che senza i loro difetti mai avrebbero fatto conoscere le loro buone qualità» (Luc de Clapiers… - elio_vito : @falce_e @forza_italia Renzi è una settimana che chiede che domani sia sabato, ma in realtà lo ha ottenuto Salvini da Draghi! - ferrarisergio4 : RT @spiritedcretin: @ferrarisergio4 Buon sabato Sergio, spero che ti piaccia la giornata. ???? - eleshere : buona giornata ma un po’ di più a tutte le vittime che come me fanno scuola il sabato, siamo fortx???? -

Ultime Notizie dalla rete : Che sabato Che sabato a Trento! Da Colbrelli a Ganna. E Goggia, Tuchel, Tamberi, Leonardo... Sport e politica ? Andrea Di Caro condurrà una tavola rotonda dedicata al "Calcio che verrà" alle 11 al Teatro Sociale. Sul palco Urbano Cairo, Zvonimir Boban, Paolo Dal Pino e Javier Tebas ...

''La crisi economica post Covid terreno fertile per le infiltrazioni mafiose'' VITERBO - Si è svolto venerdì 8 e sabato 9 Ottobre, a Viterbo e a Bolsena, il Seminario Nazionale sulla legalità, organizzato da Sos ... ''Monitoriamo - spiega l'Associazione antiracket - fenomeni che ...

Le previsioni meteo per domani, sabato 9 ottobre Il Post Carpanelli Warriors, c’è la Coppa under 21 Si ricomincia con i Carpanelli Warriors che si dedicheranno all’attività giovanile. Da affrontare la Coppa Italia under 21, under 18 e under 15. Il primo gruppo a scendere in campo, sabato prossimo, a ...

Visite anche per le scuole durante la mattina E veniamo alla notizia che interessa tutti i grossetani: le visite alla Mostra su Dante e la Maremma, potranno essere effettuate nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, con orario 16.30 - 19.30. E pe ...

Sport e politica ? Andrea Di Caro condurrà una tavola rotonda dedicata al "Calcioverrà" alle 11 al Teatro Sociale. Sul palco Urbano Cairo, Zvonimir Boban, Paolo Dal Pino e Javier Tebas ...VITERBO - Si è svolto venerdì 8 e9 Ottobre, a Viterbo e a Bolsena, il Seminario Nazionale sulla legalità, organizzato da Sos ... ''Monitoriamo - spiega l'Associazione antiracket - fenomeni...Si ricomincia con i Carpanelli Warriors che si dedicheranno all’attività giovanile. Da affrontare la Coppa Italia under 21, under 18 e under 15. Il primo gruppo a scendere in campo, sabato prossimo, a ...E veniamo alla notizia che interessa tutti i grossetani: le visite alla Mostra su Dante e la Maremma, potranno essere effettuate nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, con orario 16.30 - 19.30. E pe ...