Banco Alimentare non ci sta e impedisce che altri pacchi finiscano sui banchetti di Lealtà Azione (Di sabato 9 ottobre 2021) Non ci sta Banco Alimentare ad essere accostata e strumentalizzata da organizzazioni politiche che pendono pesantemente a destra. E dopo la seconda puntata di Lobby nera, l’inchiesta di Fanpage, arriva la reAzione dell’associAzione che aveva visto i pacchi alimentari finire sui banchetti di Lealtà Azione. In una nota pubblicata anche sui social Banco Alimentare spiega che “sono stati assunti i necessari provvedimenti nei confronti della struttura coinvolta che ha impropriamente ceduto gli alimenti ricevuti da Banco Alimentare a Lealtà Azione” e sottolinea che “tra Banco Alimentare e Lealtà ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Non ci staad essere accostata e strumentalizzata da organizzazioni politiche che pendono pesantemente a destra. E dopo la seconda puntata di Lobby nera, l’inchiesta di Fanpage, arriva la redell’associche aveva visto ialimentari finire suidi. In una nota pubblicata anche sui socialspiega che “sono stati assunti i necessari provvedimenti nei confronti della struttura coinvolta che ha impropriamente ceduto gli alimenti ricevuti da” e sottolinea che “tra...

Advertising

fattoquotidiano : Lobby Nera, i pacchi di Banco Alimentare (che riceve fondi pubblici) usati dall’estrema destra per fare propaganda.… - adrianobiondi : 'Banco Alimentare, dopo l'inchiesta di #Fanpage andata in onda a #Piazzapulita e dopo opportune verifiche, ha provv… - fanpage : La decisione arriva dopo la seconda puntata dell’inchiesta Lobby Nera di - DavideBattin : RT @fanpage: La decisione arriva dopo la seconda puntata dell’inchiesta Lobby Nera di - Nena_Nina_Schi : RT @adrianobiondi: 'Banco Alimentare, dopo l'inchiesta di #Fanpage andata in onda a #Piazzapulita e dopo opportune verifiche, ha provveduto… -