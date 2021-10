Ballando con le stelle, Iannone e il probabile feeling: l’indiscrezione (Di sabato 9 ottobre 2021) In attesa della nuova edizione di Ballando con le stelle, i concorrenti stanno allenandosi e tra questi anche Andrea Iannone Il 16 ottobre in prima serata su Rai uno torna Ballando con le stelle con una nuova edizione. Nei giorni scorsi, sono stati svelati sia i nomi dei volti noti del mondo dello spettacolo che si sfideranno a colpi di passi di danza sia i maestri che lavoreranno con loro in sala prove ogni settimana per poi esibirsi in prima serata. Tra le tante indiscrezioni e novità, non è passato inosservato il rapporto che si è creato tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando, la maestra a lui assegnata. Mentre sui loro rispettivi profili Instagram condividono foto insieme tra ironia e fatica in sala prove, il settimanale Gente ha pubblicato delle foto dei due che farebbero pensare ad ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021) In attesa della nuova edizione dicon le, i concorrenti stanno allenandosi e tra questi anche AndreaIl 16 ottobre in prima serata su Rai uno tornacon lecon una nuova edizione. Nei giorni scorsi, sono stati svelati sia i nomi dei volti noti del mondo dello spettacolo che si sfideranno a colpi di passi di danza sia i maestri che lavoreranno con loro in sala prove ogni settimana per poi esibirsi in prima serata. Tra le tante indiscrezioni e novità, non è passato inosservato il rapporto che si è creato tra Andreae Lucrezia Lando, la maestra a lui assegnata. Mentre sui loro rispettivi profili Instagram condividono foto insieme tra ironia e fatica in sala prove, il settimanale Gente ha pubblicato delle foto dei due che farebbero pensare ad ...

