Amici 21: Luigi Strangis svela di essere malato (Di sabato 9 ottobre 2021) Luigi Strangis, uno degli allievi della nuova edizione di Amici, ha confessato di aver un problema di salute che lo condiziona durante le sue giornate. Richiamato all'ordine da Rudy Zerbi, il cantante si è sfogato con grande stupore del coach, che probabilmente non era a conoscenza di questa malattia. Luigi Strangis è uno dei nuovi allievi della scuola di Amici. Il cantante ha catturato l'attenzione del pubblico oltre Articolo completo: dal blog SoloDonna

