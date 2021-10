Amedeo Goria PRENDE LE DISTANZE DALLA FIDANZATA: “QUALCOSA NON TORNA” (Di sabato 9 ottobre 2021) Amedeo Goria aspetta davvero un figlio DALLA FIDANZATA? Il giornalista non sembra convinto ed ecco le sue dichiarazioni dopo la puntata andata in onda ieri sera A dare la notizia della presunta gravidanza della compagna di Amedeo Goria è Barbara D’Urso con un video che ritrae la giovane Vera in dolce attesa di almeno 3 mesi. Il giornalista viene messo a conoscenza dei fatti in diretta nazionale durante il serale del GF Vip andato in onda ieri sera, ma la sua reazione e quella dei concorrenti spiazza tutti. Al termine dello show, infatti, Amedeo si trova ad affrontare il discorso insieme ad alcuni compagni di avventura, manifestando diverse perplessità: “sarei pure contento ma diventare padre a 68 anni di un bimbo di un anno mi sembra più una cosa da nonni. Dovrei fare ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021)aspetta davvero un figlio? Il giornalista non sembra convinto ed ecco le sue dichiarazioni dopo la puntata andata in onda ieri sera A dare la notizia della presunta gravidanza della compagna diè Barbara D’Urso con un video che ritrae la giovane Vera in dolce attesa di almeno 3 mesi. Il giornalista viene messo a conoscenza dei fatti in diretta nazionale durante il serale del GF Vip andato in onda ieri sera, ma la sua reazione e quella dei concorrenti spiazza tutti. Al termine dello show, infatti,si trova ad affrontare il discorso insieme ad alcuni compagni di avventura, manifestando diverse perplessità: “sarei pure contento ma diventare padre a 68 anni di un bimbo di un anno mi sembra più una cosa da nonni. Dovrei fare ...

