Vulcani | prevedere eruzioni esplosive | emissioni di CO2 campanello d’allarme

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’aumento della CO2 nellepuò farun’eruzione violenta di un vulcano con un anticipo sino a tre mesi. E’ questo quanto emerge da una ricerca pubblicata su “Science Advances” alla quale ha partecipato l’Università di Pisa all’interno di un consorzio tutto italiano che comprende le università di Palermo, Firenze e Torino e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (sezioni di Napoli e Bologna). In particolare, lo studio ha analizzato la composizione e i flussi dei gasci a Stromboli grazie ad un sistema di monitoraggio finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (Dpc). I risultati hanno dimostrano come il gasco, in particolare l’aumento della CO2, giochi un ruolo chiave nelle dinamiche, e che i periodi preparatori delle esplosioni sono ...

