USA | scorte ingrosso agosto +1 | 2% m m | vendite -1 | 1% m m

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Crescono ancora le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di agosto, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una variazione positiva dell'1,2% a 731,1 miliardi di dollari. Il mese precedente si era registrato un +0,6%. Su base annua si registra una salita del 12,3%. Nello stesso periodo le vendite sono scese dell'1,1% su base mensile a 595,5 miliardi di dollari, rispetto al +2,1% precedente e al +1% stimato dagli analisti. Su anno si è registrato un incremento del 20,6%. La ratio scorte/vendite è pari all'1,23 contro l'1,32 di un anno prima.

