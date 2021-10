Ultime Notizie Roma del 08-10-2021 ore 10:10 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita studio piena capienza per i luoghi di cultura come Cinema e Teatri 75% per gli stadi e 50 per le discoteche lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri Superando le indicazioni del CTS oggi la cabina di regia con l’ufficializzazione di turno zona Bianca della Sicilia da domani Molise unica regione in rosso un comitato dei Ministri delle Finanze della salute del G20 per essere pronti a rispondere alle fandonie l’obiettivo di Franco e Di Maio primo faccia a faccia draghi Salvini Ieri dopo il capo della Lega sulla delega fiscale il premier ha confermato l’impegno del governo evitare ogni aumento della pressione fiscale a proseguire nel percorso delle riaperture Salvini è soddisfatto draghi ieri ha incontrato la cancelliera tedesca Merkel ha salutato come grande dell’Euro oggi il premier ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita studio piena capienza per i luoghi di cultura come Cinema e Teatri 75% per gli stadi e 50 per le discoteche lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri Superando le indicazioni del CTS oggi la cabina di regia con l’ufficializzazione di turno zona Bianca della Sicilia da domani Molise unica regione in rosso un comitato dei Ministri delle Finanze della salute del G20 per essere pronti a rispondere alle fandonie l’obiettivo di Franco e Di Maio primo faccia a faccia draghi Salvini Ieri dopo il capo della Lega sulla delega fiscale il premier ha confermato l’impegno del governo evitare ogni aumento della pressione fiscale a proseguire nel percorso delle riaperture Salvini è soddisfatto draghi ieri ha incontrato la cancelliera tedesca Merkel ha salutato come grande dell’Euro oggi il premier ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Monitoraggio Iss, Rt 0.83/ Covid cala: incidenza 39, terapie 4,8%, ricoveri 5,1% L'ANDAMENTO DEL COVID NEGLI ULTIMI 7 GIORNI Buone notizie sul fronte dell' emergenza Coronavirus ... le terapie intensive sul territorio nazionale registrano un - 5,7%; in relazione a queste ultime gli ...

Roma e Ciampino, sequestrati oltre 6 milioni di mascherine e termometri non sicuri Sono oltre 6 milioni le mascherine e i termometri non sicuri sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, impegnati in un piano straordinario di controlli. Al setaccio la Capitale e la ...

Le notizie del 7 ottobre sul Coronavirus Fanpage.it L'Espresso: i Pandora papers svelano le ricchezze offshore di Mancini e Vialli I Pandora Papers hanno svelato le effettive ricchezze offshore di due stelle del calcio nostrano. I nomi dell’allenatore della Nazionale, Roberto Mancini e quello di Gianluca Vialli, capo delegazione ...

Cts: “Sì alla riapertura delle discoteche. Si balla senza mascherina” Il Comitato tecnico scientifico dà parere favorevole alla riapertura delle discoteche. Nel giugno 2020, nonostante Siae fosse contraria, con un Dpcm il Governo riaprì senza limitazioni le discoteche, ...

