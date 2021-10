Tegola Juventus, Morata ko per l’Inter: la mossa di Allegri (Di venerdì 8 ottobre 2021) Guai per Allegri, che rischia di non avere a disposizione Morata neanche per il match contro l’Inter: la mossa del tecnico della Juventus La sosta rallenta momentaneamente il cammino in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Guai per, che rischia di non avere a disposizioneneanche per il match contro: ladel tecnico dellaLa sosta rallenta momentaneamente il cammino in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Tegola Juventus PROBABILI FORMAZIONI BELGIO FRANCIA/ Quote, Aurélien Tchouaméni osservato speciale ...Thomas Tuchel appena prima della partita di Champions League che il Chelsea ha poi perso sul campo della Juventus, e naturalmente anche Didier Deschamps ha dovuto rinunciare a convocarlo. Una tegola ...

Roma, si ferma ancora Smalling: salta la Juve ROMA - Brutta tegola per la Roma, si ferma ancora Chris Smalling : gli esami effettuati oggi hanno rilevato una ... Mourinho perde così Smalling per le sfide contro Juventus e Napoli. TuttoSport.fun, ...

Tegola Juventus, Morata ko per l’Inter: la mossa di Allegri Calciomercatonews.com Infortunio Dragowski, Gazzetta: “Tutte le partite che salterà, che tegola: al suo posto…” “L’infortunio rimediato nel finale con il Napoli era parso subito serio. Gli ulteriori accertamenti eseguiti ieri, dopo il viaggio lampo nel ritiro della Nazionale polacca, ne hanno definito i contorn ...

Fiorentina, tegola Dragowski: è strappo, fuori fino a novembre Dragowski ai box, strappo muscolare: ecco quali partite salterà. Stando a quanto riportato da alcuni organi di informazione polacchi, infatti, Dragowski è stato sottoposto oggi ...

