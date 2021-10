Taekwondo | Dell’Aquila | “Iniziato per superare la timidezza grazie ai film di Bruce Lee”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Vito, oro olimpico nela Tokyo 2020, è intervenuto al Festival dello Sport 2021 di Trento. Il ventenne pugliese ha raccontato i suoi inizi in questo sport, con alcuni divertenti aneddoti: “Hoa praticare ilperla, tutto è partito daidiLee dei quali mio padre era grande fan. Non pensavo di arrivare così in alto, quando a 14 anni ho vinto il primo titolo nazionale ho capito che avrei potuto ottenere qualcosa di più”. In merito al trionfo di Tokyo,racconta: “Dall’estate scorsa il nostro allenatore ci ha imposto allenamenti massacranti, con sveglia alle 5 del mattino ogni giorno. Ho riguardato i miei incontri di Tokyo, arrivato in finale per l’oro ho ...