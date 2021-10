Supercoppa italiana 2021 22 | Inter e Juve non sono d’accordo sulla data

Advertising

LegaVolleyFem : ???????? #Supercoppa Italiana: sul trono c'è ancora l' @ImocoVolley #Conegliano, 3-1 all' @IGOR_Volley nel #PalaPanini… - LegaVolleyFem : ????????L' @ImocoVolley #Conegliano vince la 26^ #Supercoppa Italiana, 3-1 su #Novara! #BackTogether #iLoveVolley… - pisto_gol : @Kdc1987Kdc @JeanMarie1899 @IlSatirico Ballardini ha vinto la SuperCoppa Italiana con la Lazio contro l’Inter di JM… - calciomercatoit : #InterJuventus, scontro tra nerazzurri e bianconeri: non c'è accordo sulla data della #Supercoppa - news24_inter : Novità sulla Supercoppa italiana ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa italiana

Commenta per primo Inter e Juventus si giocheranno lamolto probabilmente a Ryad , ma non si sa ancora quando. D all'Arabia Saudita spunta un'indiscrezione sulla data: mercoledì 22 dicembre. Quando è in programma il turno ...Uno scudetto, una Coppa Italia, o anche una, regalano sì gioia al pubblico, ma si tratta di qualcosa che, da un punto di vista economico, smuove nulla in termini di investimenti. ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! Inter e Juventus si sfideranno in Supercoppa italiana per il primo trofeo della nuova stagione. Una occas ...Non c'è nessuna intesa sulla data della Supercoppa Italiana, che l'Arabia Saudita ha deciso di programmare per il 22 dicembre 2021 in relazione agli altri impegni sportivi che ci saranno nel Paese. Gi ...