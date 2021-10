Struttura Commissario per l'emergenza: ancora oltre 8 mln non vaccinati (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 8.393.049 gli italiani over 12 che non hanno ancora ricevuto alcuna dose del vaccino anti - Covid. Lo evidenzia il report settimanale diffuso dalla Struttura Commissariale pr l'emergenza diretta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 8.393.049 gli italiani over 12 che non hannoricevuto alcuna dose del vaccino anti - Covid. Lo evidenzia il report settimanale diffuso dallaCommissariale pr l'diretta ...

