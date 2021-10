Spezia, Thiago Motta si gioca la conferma: c’è già il sostituto sullo sfondo (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’avvio di stagione non è stato dei migliori per Thiago Motta e lo Spezia starebbe già pensando al sostituto Lo Spezia starebbe già pensando al sostituto di Thiago Motta, che intanto sabato 16 si giocherà la conferma contro la Salernitana. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la società ligure avrebbe già scelto che prenderà il suo posto in caso di mancata vittoria contro la Salernitana. Sulla panchina dello Spezia a quel punto arriverebbe Beppe Iachini, allenatore abitutato alla lotta salvezza e che nelle ultime due stagioni ha guidato la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’avvio di stagione non è stato dei migliori pere lostarebbe già pensando alLostarebbe già pensando aldi, che intanto sabato 16 si giocherà lacontro la Salernitana. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la società ligure avrebbe già scelto che prenderà il suo posto in caso di mancata vittoria contro la Salernitana. Sulla panchina delloa quel punto arriverebbe Beppe Iachini, allenatore abitutato alla lotta salvezza e che nelle ultime due stagioni ha guidato la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

