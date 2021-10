Serie C | Girone A | il programma dell’ottava giornata | la situazione e le dirette tv

(Di venerdì 8 ottobre 2021) È tutto pronto per l’ottavadellaC nelA. Tante ed interessanti le sfide poste sul ricco menù di questo raggruppamento così avvincente: la capolista Padova è chiamata ad un’altra prova solida sul campo di un buon Lecco, mentre Albinoleffe e Sudtirol (le due inseguitrici) saranno impegnate rispettivamente in casa contro Renate e Giana Ermino. Bella sfida, invece, tra Pro Vercelli e FeralpiSalò. Il Trento vuole continuare a volare ma, per farlo, dovrà aver ragione di una Fiorenzuola rinata nel match della scorsa. In coda partita importante tra Pro Sesto e Pro Patria, mentre la Virtus Verona ospita la Triestina.C,A: le sfide e la classifica attuale Ecco tutte le sfide che comporranno l’ottavo turno dellaC nel ...

Ampio spazio dedicato agli anticipi dell'ottava giornata diC . NelA troviamo in testa ala classifica i Padova con 19 punti, seguito dalla coppia format da AlbinLeffe e Sudtirol a quota ...Cambio della guardia in vetta al girone H nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Le due capoliste Nocerina e Cerignola cedono il passo, cadendo entrambe in trasferta; subentra un triunv ...Con la sconfitta della Nocerina a Rotonda si chiude la 4' giornata del girone H di Serie D con i molossi che non riescono a conquistare il primato solitario. Questa l'attuale ...