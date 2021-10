Roma, albero crolla su un’auto in transito: terzo episodio in una settimana (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il maltempo e l’allerta meteo per il forte vento che si sta abbattendo sulla Capitale continua a creare disagi ai cittadini e alla viabilità. Due giorni fa la caduta di un ramo su un’auto in transito ha ferito due ragazzi (di 17 e 21 anni) colpevoli unicamente di aver scelto quella strada. Ieri pomeriggio un albero è crollato abbattendosi sul parco giochi dove tanti bambini stavano giocando. Questa mattina un altro albero è caduto richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco in Via del Pigneto, alle ore 08:00. Leggi anche: Roma, albero cade sul parco giochi dei bambini: “Poteva fare una strage” La Sala Operativa ha subito inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 1, assieme con la Gru (AG/10) per intervenire sul posto. Fortunatamente all’interno dell’auto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il maltempo e l’allerta meteo per il forte vento che si sta abbattendo sulla Capitale continua a creare disagi ai cittadini e alla viabilità. Due giorni fa la caduta di un ramo suinha ferito due ragazzi (di 17 e 21 anni) colpevoli unicamente di aver scelto quella strada. Ieri pomeriggio unto abbattendosi sul parco giochi dove tanti bambini stavano giocando. Questa mattina un altroè caduto richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco in Via del Pigneto, alle ore 08:00. Leggi anche:cade sul parco giochi dei bambini: “Poteva fare una strage” La Sala Operativa ha subito inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 1, assieme con la Gru (AG/10) per intervenire sul posto. Fortunatamente all’interno dell’auto ...

