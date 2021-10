Per colpa di Starliner la NASA rimescola le carte (Di venerdì 8 ottobre 2021) La NASA ha riassegnato due astronauti dalle missioni dell'equipaggio commerciale Boeing a uno SpaceX mentre l'agenzia affronta i ritardi nello sviluppo del CST-100 Starliner e elabora un accordo di scambio di posti con la Russia. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 8 ottobre 2021) Laha riassegnato due astronauti dalle missioni dell'equipaggio commerciale Boeing a uno SpaceX mentre l'agenzia affronta i ritardi nello sviluppo del CST-100e elabora un accordo di scambio di posti con la Russia.

Advertising

matteosalvinimi : Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidit… - thetrueshade : Almeno ora posso illudermi che non mi stia scrivendo per colpa di #whatsappdown e di #instagramdown - NicolaPorro : Mi arriva questa lettera da un piccolo artigiano. È assurdo: la sua situazione deve far riflettere ?? - SiciliaReporter : Il Sinalp denuncia: nessun lavoratore senza stipendio per colpa del green pass - lightbluepower : RT @Sanem48699957: Non doveva assolutamente continuare questa cosa,vedendo anche lei che ci teneva,non si fa e sopratutto anche se sei pien… -