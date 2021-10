Papà Donnarumma | “I fischi a Gigio? Sinceramente un po’ me l’aspettavo”

Advertising

notizie_milan : San Siro, il papà di Donnarumma: “I fischi sono cose che succedono” - ilvicentweet : RT @AC_Iepo: Se domani Mandorlini fosse eletto papa e venisse al Menti per dire l'angelus e benedire la città e onorare Monteberico, compre… - Ketto97n2 : A proposito di donnarumma, un papà di un mio amico ospiterà a breve qua nel mio paese il padre e Antonio aiuto - Frances67693411 : @Happyfullgirl ma vai a cagare, te, Donnarumma e il papa - notmyjudesy : RT @martasospesa: giornalai che stamattina si sono svegliati papa francesco è da una settimana che preparavano il mood di contestazione a s… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà Donnarumma

Nell'infinita telenovela, dopo i fischi di San Siro al portiere, si inserisce anche il padre del giocatore, Alfonsoche a La Repubblica esprime il suo dolore: Parole che non sono piaciute ai tifosi del Milan che contrattaccano su twitter: 'Si è messo in tasca 5 milioni commissione ' fregando ' quei soldi ...L'importante è che si trovino lì dove serve, ogni giorno: a parare l'ultimo rigore, come Gigio. Dopo tre quarti di secolo di pace e democrazia sembra scontato. Non lo è mai. Lory Del Santo:...