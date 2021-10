Odriozola: «Felice di essere alla Fiorentina. La gente qui è impazzita» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alvaro Odriozola, esterno della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club: le sue dichiarazioni sull’esperienza in viola Alvaro Odriozola, esterno della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club. Le sue dichiarazioni sull’esperienza in viola. Fiorentina – «Sono molto Felice di questo primo mese con questi bei colori addosso, che mi piacciono moltissimo. La squadra sta andando bene. Abbiamo perso con due squadre che sono al vertice della classifica, ma avremmo meritato di vincere. Mi trovo benissimo con i miei compagni. Siamo un gruppo magnifico di giocatori che sanno giocare molto bene a calcio. In allenamento ci divertiamo. Abbiamo una squadra che può sognare in grande. Non potrei essere più contento». AMBIENTE – «Devo ringraziare tutti i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alvaro, esterno della, ha parlato ai canali ufficiali del club: le sue dichiarazioni sull’esperienza in viola Alvaro, esterno della, ha parlato ai canali ufficiali del club. Le sue dichiarazioni sull’esperienza in viola.– «Sono moltodi questo primo mese con questi bei colori addosso, che mi piacciono moltissimo. La squadra sta andando bene. Abbiamo perso con due squadre che sono al vertice della classifica, ma avremmo meritato di vincere. Mi trovo benissimo con i miei compagni. Siamo un gruppo magnifico di giocatori che sanno giocare molto bene a calcio. In allenamento ci divertiamo. Abbiamo una squadra che può sognare in grande. Non potreipiù contento». AMBIENTE – «Devo ringraziare tutti i ...

