Norma Cossetto, Salerno: una rosa per non dimenticare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – "Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. 5 ottobre 1943 – Villa Surani (Istria)". Questa la motivazione con la quale la Presidenza della Repubblica Italiana, il 9 dicembre 2005, attribuì alla Memoria di Norma Cossetto la Medaglia d'Oro al merito Civile. Il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio Emanuele Merlino dichiara: "Norma è un'eroina italiana. Una donna che ha affrontato il martirio pur di non tradire il proprio amore per la nostra Nazione. Sono orgoglioso di constatare che 'Una rosa per Norma Cossetto' sia diventata un'iniziativa ...

