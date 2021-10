Nella casa del GF VIP 6 le ragazze sono preoccupate per la salute di Lulù e temono un disturbo alimentare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non riescono proprio a capire come poter agire le concorrenti del Grande Fratello VIP 6 che si sono rese conto di quello che sta succedendo a Lulù Selassiè. Non sanno come comportarsi perchè se davvero la ragazza soffrisse di un disturbo alimentare, non dovrebbero essere loro a intervenire, e su questo hanno pienamente ragione. Già ieri facevamo notare che se fosse vero il fatto che Lulù si alza dopo ogni pasto e va in bagno a vomitare, i primi a rendersene conto, dovrebbero essere gli autori del programma e le persone che stanno in regia, avendo a disposizione le immagini. Francesca, Raffaella e Sophie, parlando di questo problema di Lulù si sono anche chieste se le sorelle della ragazza, Clarissa e Jessica non si siano accorte di nulla ( una cosa molto bizzarra). Poi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non riescono proprio a capire come poter agire le concorrenti del Grande Fratello VIP 6 che sirese conto di quello che sta succedendo aSelassiè. Non sanno come comportarsi perchè se davvero la ragazza soffrisse di un, non dovrebbero essere loro a intervenire, e su questo hanno pienamente ragione. Già ieri facevamo notare che se fosse vero il fatto chesi alza dopo ogni pasto e va in bagno a vomitare, i primi a rendersene conto, dovrebbero essere gli autori del programma e le persone che stanno in regia, avendo a disposizione le immagini. Francesca, Raffaella e Sophie, parlando di questo problema disianche chieste se le sorelle della ragazza, Clarissa e Jessica non si siano accorte di nulla ( una cosa molto bizzarra). Poi ...

Advertising

juventusfc : ?????????? ????????????, ????????????! ?? Questa sera la Francia ???? di Rabiot affronterà il Belgio ???? nella seconda semifinale di… - raffaellapaita : «Intendo facilitare la costruzione di una casa ampia di #riformisti nella quale possono stare da protagonisti tutti… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - GiuseppeNardi11 : Nella Divina volontà. Chi non è con me, è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde. Quando lo spirito imp… - aleccx98 : Sono arrivata alla conclusione che Manuel vede il suo rapporto con Lulu come una scopamicizia (senza scopare perché… -