Nazionale, problemi per Kean. A rischio la gara con il Belgio (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Juve in apprensione per le condizioni di Moise Kean. L'attaccante viene considerato in fortissimo dubbio per la finale del terzo posto, in programma domenica all'Allianz Stadium di Torino contro il Belgio. Non ci sono molte possibilità di recupero per il momento e quindi è sempre più emergenza in attacco per il Ct Mancini. L'attaccante della Juventus, addirittura, potrebbe lasciare in anticipo il ritiro della Nazionale e tornare a casa. Il giocatore si era fatto male durante la gara con la Spagna, dove uno scontro con il portiere Laporte, gli aveva provocato un violento trauma che probabilmente gli farà saltare la sfida di domenica. La Juve lo valuterà in vista delle gare dopo la sosta, quando ci saranno Roma, Zenit e Inter una dietro l'altra. Foto: Twitter Azzurri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

